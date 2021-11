La Fiorentina fa sul serio per Alvarez. Nico e Quarta preziosi alleati: le ultime

La concorrenza però continua ad aumentare

La Fiorentina si è mossa con decisione sul Julian Alvarez . Il pressing, oltre a essere istituzionale, ha anche risvolti diversi dal solito. Già, perché i dirigenti viola hanno due preziosi alleati: Martinez Quarta e Gonzalez . I due argentini viola, infatti, stanno cercando di convincere il loro compagno di nazionale ad accettare la corte della Fiorentina e sbarcare nel campionato italiano. Operazione non facile, anche perché sul centravanti del River Plate è piombato anche l’Atletico Madrid che pare non essere più riuscito ad attirare le attenzioni di Vlahovic .

Oltre alla squadra spagnola, sull’Uomo Ragno ci sono anche Juventus e soprattutto il Milan che era stato indicato tra le squadre favorite. Resta da capire se esista davvero una clausola rescissoria che permetta all’astro nascente dei Millonarios di svincolarsi per una cifra vicina (o superiore) ai 20 milioni di euro. Tanti, commenta La Nazione, per un giocatore che si è appena affacciato nel panorama internazionale, ma che sta confermando di avere numeri importati. Burdisso giura sul suo talento, così come i due giocatori viola.