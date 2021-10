Tuttosport: il piano Juve per Vlahovic: due strade percorribili

La Juventus studia il piano per portare Vlahovic a Torino: i bianconeri potrebbero percorrere due strade. Ma tutto dipende dalle parti

Sulle colonne di Tuttosport quest'oggi in edicola si torna a parlare di Dusan Vlahovic in ottica Juventus . Il quotidiano specifica infatti come in ogni caso i bianconeri acquisteranno un attaccante nella prossima estate, al di là del possibile riscatto di Morata. La Juventus ha una seria intenzione di affondare il colpo per il centravanti viola, che appare ancora lontano dal rinnovo con la Fiorentina. Classe 2000, con già discreta esperienza e con uno stipendio attuale di circa 1 milione, Vlahovic diventa il giocatore perfetto per i bianconeri, nell'ottica del progetto lanciato da Agnelli in estate.

Molto, però, dipenderà dalla volontà del ragazzo e del patron Commisso, che non sembra (per ora) orientato a cederlo. In Serbia sostengono che la Juventus sia in pole position sull'attaccante, ma il club viola non ha necessità di vendere e - soprattutto - non intende dilapidare un patrimonio da almeno 60 milioni. Per certi versi - si legge - questa vicenda potrebbe assumere i contorni di quella legata a Federico Chiesa: Commisso oppose resistenza per il primo anno per poi cedere il successivo per un'operazione complessiva vicina proprio a quella cifra. A Torino pensano a due strade: il classico prestito con obbligo di riscatto oppure un'operazione più allargata, magari con l'inserimento di un paio di contropartite. Beninteso: non è ancora tempo di trattative vere e proprie, ma la Juve sembra pronta a fare sul serio per accaparrarsi Dusan Vlahovic.