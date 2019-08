Il Napoli apre alla cessione di Ounas. E Pradè disse: “Farebbe al caso nostro”

Torniamo al 4 luglio scorso, giorno della presentazione di Daniele Pradè. Il diesse della Fiorentina non si sottrasse alle domande sui possibili obiettivi di mercato. E tra le tante smentite, ammise candidamente: “Ounas ci piace e farebbe al caso nostro”. Poi aggiunse che però il Napoli lo valutava più di Veretout, all’epoca ancora in ballo tra gli azzurri e la Roma. Oggi però lo scenario intorno all’algerino è cambiato e come riporta Sky Sport il Napoli ha deciso di cederlo ed è disposto a valutare anche un prestito oneroso con diritto di riscatto. Attenzione dunque al possibile ritorno di fiamma della Fiorentina per Adam Ounas, sul quale c’è l’interesse di Cagliari e Lille.