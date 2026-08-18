Prima Lazio, ora Fiorentina: Icardi può essere un'idea per Paratici in caso di cessione di Moise Kean al Como
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Il nome di Mauro Icardi continua a far sognare i tifosi della Lazio, ma il club biancoceleste non sarebbe l’unica società di Serie A interessata all’attaccante argentino.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione il profilo dell’ex Galatasaray qualora Moise Kean dovesse trasferirsi al Como.
La situazione è ancora tutta da definire, ma l’eventuale cessione di Kean potrebbe infatti spingere la società viola a tornare sul mercato alla ricerca di un centravanti di livello. In questo scenario, Icardi potrebbe rappresentare un’opportunità, essendo attualmente svincolato.
Per convincere l’argentino, però, sarebbe necessario mettere sul tavolo un ingaggio importante: la richiesta si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro a stagione.
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