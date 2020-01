Idea Pisacane se parte Ceccherini. Contatti in serata per sondare la disponibilità del difensore

Per la difesa della Fiorentina spunta l’idea Fabio Pisacane. Qualora negli ultimi giorni di mercato dovesse partire Federico Ceccherini, i viola si tufferebbero sul centrale del Cagliari che si è ben comportato nella prima parte della stagione. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, secondo cui in serata ci sarebbe stato un contatto per sondare la disponibilità del centrale classe ’86 a trasferirsi in riva all’Arno.