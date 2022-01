Fiorentina su A. Alvarez, il nodo è la percentuale sulla futura rivendita

Con Alvarez per giugno si concluderebbe un mercato senza dubbio emozionante per la società viola

La trattativa tra la Fiorentina e il Penarol per Agustin Alvarez, che va avanti da tempo, è arrivata alla fase dell’accordo con l’entourage del giocatore sulla base di un quinquennale. Va invece trovata la quadra con il club, che chiede il 30% sulla futura rivendita, cifra inarrivabile per i viola. L'ultima offerta recita 13 milioni per averlo a giugno, i contatti sono proseguiti anche nella notte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.