Secondo addio della giornata in casa Fiorentina. Dopo il passaggio di Giovanni Fabbian al Parma, è arrivato anche il momento di Eman Kospo.

Nei giorni scorsi si era parlato dell'interesse di due club di Serie A, Roma e Sassuolo, ma la Fiorentina non era intenzionata a cedere il difensore a una diretta concorrente.

La soluzione è stata trovata oggi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2007, ex Barcellona, scenderà di categoria per vestire la maglia del Mantova a titolo definitivo.