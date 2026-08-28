Eman Kospo lascia la Fiorentina: il difensore classe 2007, ex Barcellona, passa a titolo definitivo al Mantova secondo Gianluca Di Marzio.
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Secondo addio della giornata in casa Fiorentina. Dopo il passaggio di Giovanni Fabbian al Parma, è arrivato anche il momento di Eman Kospo.
Nei giorni scorsi si era parlato dell'interesse di due club di Serie A, Roma e Sassuolo, ma la Fiorentina non era intenzionata a cedere il difensore a una diretta concorrente.
La soluzione è stata trovata oggi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2007, ex Barcellona, scenderà di categoria per vestire la maglia del Mantova a titolo definitivo.
Mantova, colpo a sorpresa: in arrivo il difensore classe 2007 Eman Košpo dalla @acffiorentina a titolo definitivo— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2026
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