Fiorentina in riunione per Nico Gonzalez. Si attende l’ok di Rocco per l’addio

L'arrivo a Firenze di Albert Gudmundsson spinge inevitabilmente anche ad alcune riflessioni in seno alla Fiorentina. E per un trequartista che entra ce ne potrebbe essere uno, come Nico Gonzalez, che esce. E in questo senso l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio porta alcune novità.

Questo pomeriggio, racconta il collega, è infatti prevista una riunione in casa Juventus per discutere del futuro dell'argentino. la trattativa con la Juve per il suo passaggio in bianconero e, a questo punto, il club di via di Ripoli attende solamente l'ok di Rocco Commisso, che nei giorni scorsi si era messo di traverso a proposito dell'addio dell'ex Stoccarda.