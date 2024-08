CorSport sicuro: “La Juve non avrà Nico, no di Commisso. Come reagirà il 10?”

Rocco Commisso toglie dal mercato Nico Gonzalez e secondo il Corriere dello Sport, l'argentino non vestirà la maglia bianconera. Un colpo di scena importante per quanto riguarda il futuro dell'argentino.

La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per il numero 10 di Palladino era entrata nel vivo, finché ieri Rocco Commisso è sceso in campo e ha tolto Nico Gonzalez dal mercato. Un rifiuto simile a quello avvenuto a gennaio con l'offerta del Brentford. Bisogna aggiungere però, che in quella situazione Nico non ha forzato la mano per l'addio. Mentre adesso, lui vorrebbe giocare la Champions League.