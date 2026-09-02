Stephan El Shaarawy, spesso accostato alla Fiorentina, torna dove tutto è iniziato: il Faraone, svincolato dopo l'addio alla Roma, ha firmato un contratto con il Genoa per un anno più uno opzionale. La volontà del giocatore di tornare nel luogo dove è cresciuto è stata decisiva.

Al Genoa El Shaarawy ritroverà peraltro Daniele De Rossi, stavolta però non come compagno di squadra, ma (nuovamente) da allenatore.