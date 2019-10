Duello Juve-Inter senza fine: domenica per lo scudetto, i prossimi mesi per Chiesa

Secondo molti quest’estate era ormai tutto fatto: la Juventus aveva battuto la concorrenza dell’Inter mettendo le mani su Federico Chiesa, con il quale aveva già raggiunto un accordo totale sull’ingaggio. Ma poi l’acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso ha fatto saltare il banco e così l’attaccante figlio d’arte è rimasto in riva all’Arno. Ma a breve, secondo calciomercato.com, nerazzurri e bianconeri sono pronti a riprovarci. I due club, che domenica sera si affronteranno in una partita già molto importante per il tricolore, in vista dei prossimi mesi torneranno all’attacco per Chiesa. Resta da capire, allora, come intende agire e rispondere la Fiorentina, che soltanto un paio di mesi fa ha fatto di tutto per respingere gli accerchiamenti intorno alla propria stella.