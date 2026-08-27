Ancora niente da fare per il trasferimento di Dodò in Premier League. L'affare con il Nottingham Forest sembrava essere ad un passo dalla chiusura ed invece ancora tutto tace, dopo l'offerta fatta recapitare ieri ai viola da parte degli inglesi e rispedita al mittente perché ritenuta troppo bassa. I 7 milioni proposti non sono stati presi neppure in considerazione e dunque, per il momento, l'ex Shakhtar resta a Firenze, in attesa di novità.

Ecco che allora il Nottingham Forest inizia a muoversi su altre piste, come appunto racconta The Athletic. La prima porta sicuramente a Daniel Munoz del Crystal Palace, un elemento che il nuovo tecnico dei biancorossi conosce bene, ossia Oliver Glasner. Pronti 20 milioni di sterline più 2 di bonus per il terzino destro colombiano che bene ha fatto con la maglia degli Eagles appunto sotto la gestione dell'allenatore austriaco.