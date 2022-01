Di Marzio: duello con la Samp per un promettente giovane del Pescara

Delle Monache è uno dei talenti più promettenti della Serie B

Marco Delle Monache sta bruciando le tappe. Già lanciato dal Pescara in uno spezzone di gara in Coppa Italia di categoria a soli 16 anni, il giovane esterno offensivo piace molto alla Fiorentina e alla Sampdoria, che in settimana si sfideranno per aggregarlo alle loro giovanili. Lo riporta lo staff di Gianluca Di Marzio.