Demme potrebbe lasciare il Napoli: ipotesi scambio con Castrovilli

Diego Demme (SCHEDA) potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato. Il centrocampista, infatti, è perplesso sulla possibilità di continuare l’avventura in maglia azzurra, anche in virtù di un probabile cambio di modulo che poco gioverà alle sue caratteristiche. Come scrive il Corriere dello Sport, il club partenopeo discute con la Fiorentina della possibilità di uno scambio con Gaetano Castrovilli, molto apprezzato dal Napoli, ma il grande obiettivo resta Veretout. Fari accesi anche sul Szoboszlai, talento ungherese di 19 anni del Salisburgo.

-> TUTTE LE NEWS DEL CALCIOMERCATO VIOLA