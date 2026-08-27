Questi ultimi giorni di mercato saranno roventi in casa Fiorentina. I viola devono ancora chiudere numerose cessioni, tra cui quella di Riccardo Sottil, ormai fuori dal progetto tecnico di Fabio Grosso. L'Avellino è una delle squadre interessate al giocatore.

Ai microfoni di IrpiniaSportTv ha parlato l'amministratore dei Lupi, Giovanni D'Agostino: "Sottil è una voce vera, però è una follia. Sarà una cosa da ultima mezz'ora di mercato, ma sono quelle cose che capitano nelle ultime battute."