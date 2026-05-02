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Da Pisilli a Pellegrini, le idee (non concretizzate) sull’asse Roma-Firenze

Da Pisilli a Pellegrini, le idee (non concretizzate) sull’asse Roma-Firenze - immagine 1
Da Pisilli a Pellegrini, le idee di mercato tra Roma e Fiorentina non andate in porto
Redazione VN

Dall'idea Pisilli a Pellegrini, le strade di Roma e Fiorentina si sono incrociate anche sul mercato nei mesi scorsi.

Niccolò Pisilli è stato preso in considerazione dal team di mercato viola sia la scorsa estate che lo scorso gennaio, anche se le condizioni della mediana di Gasperini non hanno mai permesso davvero di aprire una trattativa. Anche Lorenzo Pellegrini è finito nei radar viola e non solo, prima di restare però ancora nella Capitale, pur senza trovare lo spazio di una volta né il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Scambio non fatto

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Il nome di Stephan El Shaarawy è stato più volte accostato alla Fiorentina, sia nel 2019 che nel 2020, ma anche qualche mese fa, quando la Roma ha pensato a Fortini, provando a inserire il Faraone nell'affare. Un asse di mercato, quello tra Roma e Fiorentina, che potrebbe riaprirsi tra qualche settimana, con Gudmundsson, Dodò e lo stesso Fortini ancora oggetto d'interesse giallorosso.

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