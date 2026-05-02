Da Pisilli a Pellegrini, le idee (non concretizzate) sull’asse Roma-Firenze

Dall'idea Pisilli a Pellegrini , le strade di Roma e Fiorentina si sono incrociate anche sul mercato nei mesi scorsi.

Niccolò Pisilli è stato preso in considerazione dal team di mercato viola sia la scorsa estate che lo scorso gennaio, anche se le condizioni della mediana di Gasperini non hanno mai permesso davvero di aprire una trattativa. Anche Lorenzo Pellegrini è finito nei radar viola e non solo, prima di restare però ancora nella Capitale, pur senza trovare lo spazio di una volta né il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.