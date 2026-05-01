La Fiorentina guarda al futuro e lo fa puntando su profili giovani, sostenibili e con margini di crescita. Secondo quanto riportato dal portale polacco Goal, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola c’è quello di Oskar Wojcik, difensore centrale classe 2003 attualmente in forza al KS Cracovia.
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Fiorentina in corsa con Torino e Bologna per un difensore polacco: prezzo fissato
La Fiorentina inizia già a guardare all'estate? Secondo i media polacchi i viola avrebbero messo gli occhi su Wojcik
Le sue prestazioni nell’ultima stagione non sono passate inosservate. Wojcik si è imposto come uno dei profili più interessanti del campionato polacco, attirando l’interesse di diversi club europei. In Italia, oltre alla Fiorentina, si sarebbero mossi anche Bologna e Torino, mentre all’estero restano vigili il Celtic e il Coventry City.
La valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro, cifra che rende l’operazione particolarmente interessante in ottica investimento. Nonostante un contratto lungo, in scadenza nel 2029, il Cracovia potrebbe infatti prendere in considerazione una cessione già nella prossima finestra estiva.
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