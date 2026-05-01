Fiorentina in corsa con Torino e Bologna per un difensore polacco: prezzo fissato

La Fiorentina guarda al futuro e lo fa puntando su profili giovani, sostenibili e con margini di crescita. Secondo quanto riportato dal portale polacco Goal, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola c’è quello di Oskar Wojcik , difensore centrale classe 2003 attualmente in forza al KS Cracovia .

Le sue prestazioni nell’ultima stagione non sono passate inosservate. Wojcik si è imposto come uno dei profili più interessanti del campionato polacco, attirando l’interesse di diversi club europei. In Italia, oltre alla Fiorentina, si sarebbero mossi anche Bologna e Torino, mentre all’estero restano vigili il Celtic e il Coventry City.