La Juventus punta Alisson per la porta del futuri, ma attenzione alle sorprese. I bianconeri stanno pensando a un grande innesto fra i pali, ma l'ex Roma potrebbe aprire al rinnovo con il Liverpool, oltre a interessi anche da altri club. I Reds lo ritengono importante in campo e fuori, ma tutto resta in divenire.
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VIOLA NEWS calciomercato La Juventus vuole Alisson, Corsport: “De Gea prima alternativa”
Corriere dello Sport
La Juventus vuole Alisson, Corsport: “De Gea prima alternativa”
La Juventus si muove per un portiere: il primo nome è Alisson del Liverpool, ma se la pista non decollerà occhio a De Gea.
Idea De Gea—
E così, scrive il Corriere dello Sport, se non dovesse scaldarsi la pista Alisson spunterebbe forte il nome di De Gea. Portiere di valore, che dovrà parlare con la Fiorentina a salvezza acquisita: contratto fino al 2028 e stipendio importante a fronte di 35 anni.
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