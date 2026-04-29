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Corriere dello Sport

La Juventus vuole Alisson, Corsport: “De Gea prima alternativa”

La Juventus vuole Alisson, Corsport: “De Gea prima alternativa” - immagine 1
La Juventus si muove per un portiere: il primo nome è Alisson del Liverpool, ma se la pista non decollerà occhio a De Gea.
Federico Gennarelli
Federico Gennarelli Redattore 

La Juventus punta Alisson per la porta del futuri, ma attenzione alle sorprese. I bianconeri stanno pensando a un grande innesto fra i pali, ma l'ex Roma potrebbe aprire al rinnovo con il Liverpool, oltre a interessi anche da altri club. I Reds lo ritengono importante in campo e fuori, ma tutto resta in divenire.

Idea De Gea

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E così, scrive il Corriere dello Sport, se non dovesse scaldarsi la pista Alisson spunterebbe forte il nome di De Gea. Portiere di valore, che dovrà parlare con la Fiorentina a salvezza acquisita: contratto fino al 2028 e stipendio importante a fronte di 35 anni.

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