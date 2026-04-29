Nazione: “Al Franchi si corre. Si lavoreranno 4 ore in più al giorno”

Al Franchi proseguono i lavori, nella speranza che ne cresca la velocità grazie al... lavoro serale. Ne aveva parlato anche la sindaca Funaro, spiegando come ogni giorno si procederà nell'implementazione dello stadio per quattro ore in più, dopo le 18 e prima delle 8 di mattina. Come spiega La Nazione, è arrivata l'autorizzazione in deroga dalla Direzione Ambiente. Di fatto, fino al 30 novembre si lavorerà dalle 6 del mattino fino alle 22, dalle 8 nel weekend. Poi, con la fine del campionato si potrà lavorare liberamente. Le attività riguarderanno soprattutto la posa dei gradoni e la copertura. L'idea è correre veloce entro il 31 luglio per rispettare il cronoprogramma e rendere il Franchi candidabile per Euro 2032.