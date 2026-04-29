Fagioli punto fermo della ripartenza. Gazzetta: “A centrocampo non il solo”

Nicolò Fagioli sarà uno dei punti fermi da cui la Fiorentina ha intenzione di ripartire l'anno prossimo. E a centrocampo non è il solo

Redazione VN 29 aprile 2026 (modifica il 29 aprile 2026 | 08:46)

Nicolò Fagioli al centro. Del campo e per il futuro perché per la Fiorentina è un punto fermo da cui far partire la rinascita estiva e lo lascerebbe andare soltanto a cifre folli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la società di Commisso è il play su cui cominciare a mettere le basi per la prossima stagione in cui i cambiamenti saranno molti. Non sarà una rivoluzione totale, ma l'idea è quella di una ricostruzione basata sul prossimo biennio.

Può crescere ancora e i dirigenti vorrebbero che lo facesse in riva all'Arno.

Quando domenica scorsa con il Sassuolo, al 20° della ripresa, per un fraintendimento fra allenatore e team manager, è apparso sul tabellone luminoso il numero 44 destinato a uscire, il Franchi ha iniziato a fischiare mandando un messaggio sonoro molto chiaro: Fagioli è insostituibile. Il segnale d'affetto da parte dei sostenitori viola, conquistati dall'ex Juventus, vanno di pari passo alla stima del ds Paratici che lo conosce da tempo e di recente ha ribadito la propria stima, dicendo che Nicolò «è un giocatore da Barcellona che gioca in Serie A». Un modo per spiegare che si parla di livelli altissimi a cui la Fiorentina non può rinunciare per rilanciarsi con ambizione.

Le cifre di Fagioli — Le cifre La Fiorentina lo ha pagato 2,5 milioni per il prestito oneroso nel gennaio 2025 a cui se ne sono aggiunti 13,5 di riscatto l'estate successiva. Non sono scattati invece i 3 milioni di bonus condizionati all'accesso dei viola a una competizione europea in questa stagione. Quindi 16 milioni complessivi e ora per acquistarlo le eventuali pretendenti dovrebbero spingersi oltre il doppio di quella cifra. La Juve si è tenuta il 10% sulla futura rivendita ma una sua cessione ora non è nei pensieri viola. A centrocampo un altro punto fermo è Ndour, con caratteristiche diverse, a cui però la Fiorentina non vuole rinunciare.