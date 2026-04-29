Nicolò Fagioli al centro. Del campo e per il futuro perché per la Fiorentina è un punto fermo da cui far partire la rinascita estiva e lo lascerebbe andare soltanto a cifre folli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la società di Commisso è il play su cui cominciare a mettere le basi per la prossima stagione in cui i cambiamenti saranno molti. Non sarà una rivoluzione totale, ma l'idea è quella di una ricostruzione basata sul prossimo biennio.
La Gazzetta dello Sport
Fagioli punto fermo della ripartenza. Gazzetta: “A centrocampo non il solo”
Può crescere ancora e i dirigenti vorrebbero che lo facesse in riva all'Arno.
Quando domenica scorsa con il Sassuolo, al 20° della ripresa, per un fraintendimento fra allenatore e team manager, è apparso sul tabellone luminoso il numero 44 destinato a uscire, il Franchi ha iniziato a fischiare mandando un messaggio sonoro molto chiaro: Fagioli è insostituibile. Il segnale d'affetto da parte dei sostenitori viola, conquistati dall'ex Juventus, vanno di pari passo alla stima del ds Paratici che lo conosce da tempo e di recente ha ribadito la propria stima, dicendo che Nicolò «è un giocatore da Barcellona che gioca in Serie A». Un modo per spiegare che si parla di livelli altissimi a cui la Fiorentina non può rinunciare per rilanciarsi con ambizione.
LEGGI ANCHE
Le cifre di Fagioli—
Le cifre La Fiorentina lo ha pagato 2,5 milioni per il prestito oneroso nel gennaio 2025 a cui se ne sono aggiunti 13,5 di riscatto l'estate successiva. Non sono scattati invece i 3 milioni di bonus condizionati all'accesso dei viola a una competizione europea in questa stagione. Quindi 16 milioni complessivi e ora per acquistarlo le eventuali pretendenti dovrebbero spingersi oltre il doppio di quella cifra. La Juve si è tenuta il 10% sulla futura rivendita ma una sua cessione ora non è nei pensieri viola. A centrocampo un altro punto fermo è Ndour, con caratteristiche diverse, a cui però la Fiorentina non vuole rinunciare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA