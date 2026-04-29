La Fiorentina riprenderà oggi ad allenarsi in vista della partita con la Roma dopo due giorni di riposo. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dell'infermeria viola, raccontando di non poche buone notizie che arrivano per Vanoli.
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VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Due recuperi verso la Roma. Le ultime su Kean e Piccoli”
Corriere dello Sport
Corsport: “Due recuperi verso la Roma. Le ultime su Kean e Piccoli”
La Fiorentina tornerà oggi ad allenarsi verso la Roma. Per Vanoli due recuperi, la situazione di Kean e Piccoli.
Le ultime—
Gosens va verso il recupero pieno e ci sarà. Ok anche Parisi, che si sta riprendendo dall'edema osseo. Resta da monitorare l'acciaccato Balbo, mentre Fortini è ancora ai box. E poi, ovviamente, Kean: l'attaccante lavora per il contenimento del problema alla tibia, così come Piccoli sta smaltendo il guaio alla coscia delle ultime due settimane. Infine Lamptey: dopo la rottura del crociato la sua stagione è finita.
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