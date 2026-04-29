Corsport: “Due recuperi verso la Roma. Le ultime su Kean e Piccoli”

Le ultime

Gosens va verso il recupero pieno e ci sarà. Ok anche Parisi, che si sta riprendendo dall'edema osseo. Resta da monitorare l'acciaccato Balbo, mentre Fortini è ancora ai box. E poi, ovviamente, Kean: l'attaccante lavora per il contenimento del problema alla tibia, così come Piccoli sta smaltendo il guaio alla coscia delle ultime due settimane. Infine Lamptey: dopo la rottura del crociato la sua stagione è finita.