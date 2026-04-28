CorSport sul Franchi: “Adesso i soldi li mette Commisso. La posizione del Comune”

La giornata di ieri segna un passaggio importante nel lungo e complesso percorso di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. Dopo anni di incertezze, la Fiorentina ha ufficializzato la propria volontà di partecipare al finanziamento della fase 2 dei lavori. L’annuncio è arrivato al termine di un sopralluogo a Campo di Marte alla presenza del ministro Andrea Abodi, della sindaca Sara Funaro e del dg viola Alessandro Ferrari.