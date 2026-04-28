Nazione: “Tutti i paletti che dividono Maurizio Sarri dalla Fiorentina”

Non solo Fabio Grosso. Anche la situazione di Maurizio Sarri rimane da monitorare con attenzione, anche se il fatto che la sua Lazio dovrà giocarsi (e potrebbe vincere) la finale di Coppa Italia il prossimo 13 maggio rappresenta una variabile importante nella tempistica di un contatto formale. Inoltre, Sarri ha in essere con la Lazio un contratto ancora molto lungo (e non facile da risolvere) e su di lui esiste comunque una concorrenza forte.