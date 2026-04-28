CorSport: “Paolo Vanoli, Paratici, il contratto e quell’opzione da attivare”

Paolo Vanoli sta facendo di tutto per guadagnarsi la riconferma

Redazione VN 28 aprile - 06:40

Il Corriere dello Sport si sofferma sul contratto di Paolo Vanoli. L'allenatore viola sta facendo di tutto per guadagnare la conferma nella prossima stagione, che è lì sul contratto e il club di Commisso ha l'opzione di attivare.

Per avere una nuova occasione, stavolta dall’inizio, stavolta senza il peso enorme di dover evitare il fallimento sportivo che sarebbe rimasto impresso sul Viola Park e nella storia di un’incolpevole Fiorentina (la squadra di Firenze) nell’anno del centenario come macchia indelebile, e ora che ha praticamente messo al sicuro il risultato a un mese allo striscione d’arrivo, dà forza al messaggio che più gli sta a cuore: è stata un’impresa e in pochi, pochissimi, ci credevano.

Sottinteso: mi merito la conferma, anche se Vanoli sa bene che “grazie e arrivederci” è formula che appartiene non solo al calcio. E chi la usa ne ha spesso tutto il diritto, tra l’altro.