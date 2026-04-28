La Nazione si sofferma sul futuro di Robin Gosens. Il giocatore a Firenze rimarrà. Semmai dovrà essere pronto a recitare un ruolo diverso da quello attuale, complice l’anagrafe e i tanti infortuni subiti.
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Nazione: “Gosens rimarrà, ma da riserva. Non può più giocare titolare”
La Nazione sul futuro di Robin Gosens
La Fiorentina lo vorrebbe come uomo spogliatoio, punto di riferimento del gruppo, ma non potrà permettersi il lusso di considerarlo un titolare.
Robin Gosens potrebbe e potrà giocarsi i suoi spazi, ma dovrà farlo come “secondo” di qualcuno che arriverà dal mercato o che, come Balbo, sarà promosso.
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