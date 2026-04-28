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Nazione: “Gosens rimarrà, ma da riserva. Non può più giocare titolare”

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La Nazione sul futuro di Robin Gosens
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul futuro di Robin Gosens. Il giocatore a Firenze rimarrà. Semmai dovrà essere pronto a recitare un ruolo diverso da quello attuale, complice l’anagrafe e i tanti infortuni subiti.

La Fiorentina lo vorrebbe come uomo spogliatoio, punto di riferimento del gruppo, ma non potrà permettersi il lusso di considerarlo un titolare.

Robin Gosens potrebbe e potrà giocarsi i suoi spazi, ma dovrà farlo come “secondo” di qualcuno che arriverà dal mercato o che, come Balbo, sarà promosso.

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