Nazione avvisa: “Se Kean rimarrà per mancanza di offerte sarà tutto più fragile”

La Nazione si sofferma su Moise Kean . I suoi gol, il suo potenziale, il suo essere “rinato” a Firenze sono un valore aggiunto che però deve essere ritrovato. E questo dipenderà tutto e solo da lui.

Come? Moise, che ha e avrà mille tentazioni dal mercato, dovrà scegliere in prima persona se accettarle, rifiutarle o valutarle. Solo così una sua eventuale permanenza in viola sarà “vera”, spontanea e potrà rilanciarlo nel ruolo di intoccabile.