La Nazione si sofferma su Moise Kean. I suoi gol, il suo potenziale, il suo essere “rinato” a Firenze sono un valore aggiunto che però deve essere ritrovato. E questo dipenderà tutto e solo da lui.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione avvisa: “Se Kean rimarrà per mancanza di offerte sarà tutto più fragile”
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Nazione avvisa: “Se Kean rimarrà per mancanza di offerte sarà tutto più fragile”
La Nazione sul futuro di Moise Kean
Come? Moise, che ha e avrà mille tentazioni dal mercato, dovrà scegliere in prima persona se accettarle, rifiutarle o valutarle. Solo così una sua eventuale permanenza in viola sarà “vera”, spontanea e potrà rilanciarlo nel ruolo di intoccabile.
Se Kean, infatti, dovesse rimanere a Firenze solo perché al club (o a lui) non sono arrivati i soldi giusti, tutto si rivelerebbe più fragile.
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