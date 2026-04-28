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Nazione avvisa: “Se Kean rimarrà per mancanza di offerte sarà tutto più fragile”

Nazione avvisa: “Se Kean rimarrà per mancanza di offerte sarà tutto più fragile” - immagine 1
La Nazione sul futuro di Moise Kean
Redazione VN

La Nazione si sofferma su Moise Kean. I suoi gol, il suo potenziale, il suo essere “rinato” a Firenze sono un valore aggiunto che però deve essere ritrovato. E questo dipenderà tutto e solo da lui. 

Come? Moise, che ha e avrà mille tentazioni dal mercato, dovrà scegliere in prima persona se accettarle, rifiutarle o valutarle. Solo così una sua eventuale permanenza in viola sarà “vera”, spontanea e potrà rilanciarlo nel ruolo di intoccabile.

Se Kean, infatti, dovesse rimanere a Firenze solo perché al club (o a lui) non sono arrivati i soldi giusti, tutto si rivelerebbe più fragile.

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