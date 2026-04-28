CorSport: “Al VP stimano Vanoli. E lui sta facendo passare questo messaggio”

Il tema della conferma resta aperto: il contratto prevede un’opzione a favore del club di Giuseppe Commisso , ma il futuro non è scontato. Vanoli punta a guadagnarsi un’altra occasione, stavolta dall’inizio e senza il peso di dover evitare un fallimento sportivo che avrebbe segnato il centenario del club. Il messaggio è chiaro: la salvezza, ormai vicina, è stata un’impresa in cui pochi credevano, e rappresenta il suo principale biglietto da visita.

A sostenere la sua candidatura ci sono soprattutto i numeri. Dal 2026 la squadra ha cambiato passo, raccogliendo 28 punti in 17 partite e migliorando drasticamente il rendimento, anche grazie al lavoro dirigenziale rafforzato dall’arrivo di Fabio Paratici. Decisivo anche il finale: 13 punti nelle ultime 7 gare da imbattuta. Il gioco non sempre ha convinto, ma l’obiettivo era salvarsi, e la Fiorentina lo sta centrando. Resta però un principio chiave: oltre all’allenatore, è la società — per visione, investimenti e gestione — a determinare davvero il destino del club. Lo scrive il Corriere dello Sport.