Bucchioni: “I tifosi devono chiedere di più. Paratici vorrà altro”

La Fiorentina deve ripartire in vista della prossima stagione, con Paratici che avrà un ruolo cruciale

Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno ha parlato del momento viola:

"Per il Sassuolo, quello di ieri è stato un allenamento, guardatelo in altre partite. Vanoli? Per me questo calcio non è quello che vuole Paratici. Per me i tifosi dovrebbero chiedere di più alla società, devono chiedere chiarezza sulle intenzioni future. Un ds doveva tirare una riga su Vanoli dopo partite come quelle contro il Palace o Sassuolo all'andata. Non terrei molti giocatori di questa stagione, serve eliminare la negatività, serve cambiare questo clima. La Fiorentina non può pensare alla salvezza, non siamo una squadra di metà classifica."