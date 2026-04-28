La Nazione si sofferma sul futuro di Fabio Grosso. Aggiornamento sprint sullo stato delle cose relativo alla questione allenatore. La freccia che punta nella direzione di Fabio Grosso continua a spingersi in alto.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Avanti tutta con Grosso. Ma ecco cosa farà Vanoli a fine stagione”
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Nazione: “Avanti tutta con Grosso. Ma ecco cosa farà Vanoli a fine stagione”
La Nazione si sofferma sul futuro della panchina viola, con Fabio Grosso sempre più vicino a Firenze e alla Fiorentina
Il tecnico del Sassuolo appare insomma il maggiore indiziato a sedersi sulla panchina di Paolo Vanoli, il quale, comunque, andrà a chiarire la propria posizione nella struttura viola non appena il campionato sarà finito (ultima partita domenica 24).
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