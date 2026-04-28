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Nazione: “Avanti tutta con Grosso. Ma ecco cosa farà Vanoli a fine stagione”

Nazione: “Avanti tutta con Grosso. Ma ecco cosa farà Vanoli a fine stagione” - immagine 1
La Nazione si sofferma sul futuro della panchina viola, con Fabio Grosso sempre più vicino a Firenze e alla Fiorentina
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul futuro di Fabio Grosso. Aggiornamento sprint sullo stato delle cose relativo alla questione allenatore. La freccia che punta nella direzione di Fabio Grosso continua a spingersi in alto.

Il tecnico del Sassuolo appare insomma il maggiore indiziato a sedersi sulla panchina di Paolo Vanoli, il quale, comunque, andrà a chiarire la propria posizione nella struttura viola non appena il campionato sarà finito (ultima partita domenica 24).

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