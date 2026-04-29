De Gea resta sullo sfondo, ma la Juventus spinge sempre di più per Alisson

La Juventus vuole un nuovo portiere, dopo le incertezze di Di Gregorio. Uno dei nomi che gira attorno alla squadra di Luciano Spalletti è quello di Alisson. Il brasiliano è uno dei punti fermi del Liverpool dal 2018, ma potrebbe lasciare Anfield. L'ex Roma, come scrive Tuttosport è il primo obiettivo dei bianconeri. La Juventus è pronto ad offrire 4.5 milioni di stagione per riportarlo in Italia