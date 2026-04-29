La Juventus vuole un nuovo portiere, dopo le incertezze di Di Gregorio. Uno dei nomi che gira attorno alla squadra di Luciano Spalletti è quello di Alisson. Il brasiliano è uno dei punti fermi del Liverpool dal 2018, ma potrebbe lasciare Anfield. L'ex Roma, come scrive Tuttosport è il primo obiettivo dei bianconeri. La Juventus è pronto ad offrire 4.5 milioni di stagione per riportarlo in Italia
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De Gea resta sullo sfondo, ma la Juventus spinge sempre di più per Alisson
Alisson è l'obiettivo numero 1 della Juventus, ma De Gea resta sullo sfondo per i bianconeri
De Gea alternativa—
L'opzione numero 2 resta quella di David De Gea, accostato alla Juventus nelle ultime settimane. Il Liverpool chiede 15-20 milioni per liberare Alisson, sotto contratto fino al 2027. L'operazione di Alisson chiaramente coinvolge proprio il portiere viola, legato alla viola fino al 2028.
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