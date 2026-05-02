Fiorentina, ti ricordi di Ceballos? Marca: “Rottura con il Real. Sarà ceduto”

Secondo quanto riportato da Marca, il futuro di Dani Ceballos sarebbe ormai sempre più lontano dal Real Madrid . Una situazione che, se confermata, segnerebbe una rottura definitiva interna al club, con il giocatore che non rientrerebbe più nei piani tecnici fino al termine della stagione.

La ricostruzione parla di un rapporto ormai compromesso con lo staff tecnico guidato da Arbeloa, al punto che Ceballos non verrebbe più neppure convocato : “non sarà più chiamato fino a fine stagione”, si legge nelle indiscrezioni riportate in Spagna, con la volontà chiara di chiudere anticipatamente il ciclo.

Il destino del centrocampista sembrerebbe quindi già scritto in vista dell’estate: la separazione appare l’ipotesi più concreta , nonostante un contratto attualmente valido fino al 2027 . Il Real Madrid starebbe valutando una cessione, aprendo così scenari di mercato importanti per il giocatore.

Non è la prima volta che il nome di Ceballos viene accostato alla Serie A. Nell’estate scorsa, infatti, si era parlato anche di un possibile interesse della Fiorentina, che aveva monitorato la situazione senza però arrivare a una trattativa concreta.