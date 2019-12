Cutrone, ecco l’offerta viola: prestito oneroso e diritto di riscatto a 16 milioni

Ci sono conferme sulla volontà della Fiorentina di provare a prendere a gennaio un attaccante, e il nome porta a Patrick Cutrone (LA SCHEDA) del Wolverhampton. Come scrive l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la proposta viola ammonta a 2 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 16. L’attaccante, fermo a due gol in Premier League con la maglia dei Wolves, in estate era stato pagato attorno ai 25