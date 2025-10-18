Il Nottingham di Milenkovic nel caos. Esonero record per Postecoglou

Caos totale al Nottingham Forest di Nikola Milenkovic. Dopo lo 0-3 col Chelsea il tecnico Postecoglou è stato allontanato

Il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic è ufficialmente nel caos più totale. Dopo una passata stagione da sogno, culminata con la qualificazione in Conference League, poi diventata Europa League a discapito del Crystal Palace, oggi la squadra del presidente greco Evangelos Marinakis si trova al diciottesimo posto in Premier League con 5 punti in 8 partite, frutto di una sola vittoria in campionato. Inoltre, Milekovic e compagni sono usciti nel terzo turno di Carabao Cup contro il Swansea (squadra di Serie B inglese) e non hanno ancora vinto in Europa League, una sconfitta e un pareggio.

Per questo motivo, appena 20' dopo la sconfitta interna 0-3 contro il Chelsea di oggi pomeriggio, la società inglese ha deciso di esonerare il tecnico Ange Postecoglou. L'allenatore che nella passata stagione vinse l'Europa League col Tottenhan, era arrivato al Forest per sostituire l'artefice della cavalcata dell'anno scorso, Nuno Espirito Santo.

I risultati non sono arrivati neanche col tecnico australiano, viste le sei sconfitte e due pareggi in 8 partite disputate sotto la guida di Postecoglou. Tutte le ultime sulla Premier League su CalcioPremier.com

Esonero da record — Nel comunicato del club inglese si può leggere di alcune divergenze di veduta tra l'allenatore e la dirigenza e di come la tensione nella squadra fosse ormai insostenibile. Tra l'altro questo esonero segna un record storico negativo, perché Postecoglou è stato in carica per soli 39 giorni, ben 5 in meno del precedente detentore, ovvero Brian Clough al Leeds (44 giorni). Così facendo la panchina di Ange Postecoglou è diventata la più breve della storia della Premier League.