Ex viola – Come sta andando la stagione di Milenkovic in Premier League?

Separazione improvvisa con Espirito Santo: adesso il Nottingham Forest di Milenkovic è in difficoltà. Ecco perché

Dopo un primo anno strepitoso, Nikola Milenkovic ha dovuto adatarsi alla nuova realtà. L’addio di Nuno Espirito Santo dal Nottingham Forest,è stata una duta batosta per tutto il gruppo, molto legato al tecnico portoghese. Questo vale anche, se non soprattutto, proprio per Milenkovic. Il gioco di Espirito Santo si adattava perfettamente alle caratteristiche del centrale. Un blocco basso, dove la sua concentrazione, la sua leadership e la sua fisicità avevano stupito tutti. Non è un caso che molti lo avessero inserito nella top-11 nella scorsa Premier. Ma adesso Postecoglou richiede un adattamento estremo. Difesa alta e tanto possesso palla, caratteristiche meno congeniali per Milenkovic.