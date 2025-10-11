La nuova vita di Nico Gonzalez. Scaloni lo prova addirittura da terzino

Per Nico Gonzalez questi sono mesi di grandi cambiamenti. L'ex Fiorentina ha lasciato la Juventus, dopo una stagione deludente, e si è accasato all'Atletico Madrid. Un acquisto voluto anche dal Cholo Simeone, che in questo inizio di stagione lo ha utilizzato come titolare. La sua posizione è larga a sinistra nel 4-4-2 Cholista, con il compito di spingere sulla sinistra, e creare scompiglio con i tagli. Ma anche con la nazionale argentina il suo riolo è particolare. Lionel Scaloni nella gara vinta contro il Venezuale lo ha inserito nel secondo tempo. Nico ha rilevato Nicolas Tagliafico, come terzino sinistro. Già prima della partita TycSports aveva preannunciato questa soluzione, e Scaloni ha voluto sperimentare.