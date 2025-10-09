Viola News
Berti, un rimpianto viola? Baldini: “Merita l’esordio, sa accettare tutto”

Tommaso Berti, un talentino passato anche da Firenze. Baldin è pronto a lanciarlo con l'Italia
Domani l'Italia Under 21 di Silvio Baldini disputerà contro la Svezia una gara importante per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Uno dei possibili protagonisti della gara di Cesena, è Tommaso Berti. Il centrocampista è passato anche da Firenze nella stagione 2022/23, in Primavera. Poi la Fiorentina non lo ha riscattato, ed il ragazzo è tornato a Cesena, dove sta facendo benissimo. Non a caso Baldini lo ha chiamato in nazionale, elogiandolo così: "Se può giocare? Sicuramente sì, questo ragazzo qui se lo merita. È molto valido, disponibilissimo, sa accettare tutto. Credo che in questa partita ci sarà il suo spazio per potere giocare. Giusto che davanti al suo pubblico abbia una opportunità"

