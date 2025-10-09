Bove torna in campo? Nessuna patologia cardiaca, potrebbe rientare all’estero

Edoardo Bove intravede finalmente il ritorno in campo. Non in Italia, dove le norme mediche restano più rigide, ma forse all’estero, dove i protocolli permetterebbero un reintegro più rapido. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista starebbe completando gli ultimi controlli, con l’obiettivo di ottenere l’idoneità sportiva. Le analisi effettuate negli ultimi mesi, infatti, non avrebbero evidenziato alcuna patologia cardiaca, aprendo concretamente la possibilità di rivederlo presto sul rettangolo verde.
Resta però da chiarire la questione contrattuale. Il cartellino di Bove appartiene ancora alla Roma. Ora, con il suo ritorno nella piena disponibilità del club giallorosso, toccherà alla società e al giocatore trovare insieme una soluzione.
