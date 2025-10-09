La carriera di Luka Jovic è costellata di alti e bassi. Il serbo ha dimostrato di avere dei grandissimi colpi, ma anche delle grandissime lacune. Spesso sembra assente dalle partite, per poi riapparire. Lo sanno bene i tifosi della Fiorentina e del Milan. Ma anche ad Atene Jovic sta confermando questa sua caratteristica. Con l'AEK ha messo a segno due reti ed un assist, in nove apparizioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Jovic, anche ad Atene alti e bassi. Sul suo cammino ci sarà la Fiorentina
altre news
Jovic, anche ad Atene alti e bassi. Sul suo cammino ci sarà la Fiorentina
Luka Jovic non riesce a trovare continuità. Il serbo anche ad Atene fatica a tirare fuori il suo talento
L'incrocio—
Per esempio nell'ultima gara è partito dalla panchina, salvo poi subentrare nella ripresa, mettendo a segno un gol ed un assist, e guidare i suoi alla rimonta sul Kifisias. Il 27 novembre Jovic tornerà al Franchi, dato che il suo AEK sfiderà la Fiorentina in Conference. Una gara che potrebbe stimolare Jovic, anche se il condizionale con lui è sempre un obbligo
© RIPRODUZIONE RISERVATA