Jovic, anche ad Atene alti e bassi. Sul suo cammino ci sarà la Fiorentina

La carriera di Luka Jovic è costellata di alti e bassi. Il serbo ha dimostrato di avere dei grandissimi colpi, ma anche delle grandissime lacune. Spesso sembra assente dalle partite, per poi riapparire. Lo sanno bene i tifosi della Fiorentina e del Milan. Ma anche ad Atene Jovic sta confermando questa sua caratteristica. Con l'AEK ha messo a segno due reti ed un assist, in nove apparizioni.