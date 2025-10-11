Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Inler rilancia Zaniolo: “Daremo il massimo per lui. Vogliamo ridargli l’Italia”

altre news

Inler rilancia Zaniolo: “Daremo il massimo per lui. Vogliamo ridargli l’Italia”

Zaniolo
Le parole dell'ex centrocampista, oggi direttore sportivo dell'Udinese, Gokhan Inler, sulla crescita di Zaniolo
Redazione VN

Il direttore sportivo dell'Udinese, Gokhan Inler, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'ex viola Nicolò Zaniolo, arrivato nel club friulano questa estate. Le sue parole:

E' un ragazzo molto positivo, voleva venire da noi. Daremo il massimo per lui, sta crescendo molto. Svolge anche degli allenamenti extra, si sta comportando bene. Noi cercheremo di aiutarlo a fargli ritrovare la Nazionale.

Leggi anche
La nuova vita di Nico Gonzalez. Scaloni lo prova addirittura da terzino
Qui Milan: dopo Pulisic si ferma anche un altro nazionale. Out coi viola?

© RIPRODUZIONE RISERVATA