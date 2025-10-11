Il direttore sportivo dell'Udinese, Gokhan Inler, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'ex viola Nicolò Zaniolo, arrivato nel club friulano questa estate. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Inler rilancia Zaniolo: “Daremo il massimo per lui. Vogliamo ridargli l’Italia”
altre news
Inler rilancia Zaniolo: “Daremo il massimo per lui. Vogliamo ridargli l’Italia”
Le parole dell'ex centrocampista, oggi direttore sportivo dell'Udinese, Gokhan Inler, sulla crescita di Zaniolo
E' un ragazzo molto positivo, voleva venire da noi. Daremo il massimo per lui, sta crescendo molto. Svolge anche degli allenamenti extra, si sta comportando bene. Noi cercheremo di aiutarlo a fargli ritrovare la Nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA