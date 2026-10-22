L'Atalanta di Sarri è costretta ad arrendersi all'Ajax dell'ex viola Sofyan Amrabat. Dopo una partita dominata dai padroni di casa, l'ex obiettivo viola Arokodare e Ouazane, puniscono gli ospiti portando a casa la vittoria. Da segnalare una grande prestazione di Carnesecchi che ha tenuto in equilibrio la gara fino alla fine.