Abbiamo seguito la sfida di Conference League tra Ajax e Atalanta
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L'Atalanta di Sarri è costretta ad arrendersi all'Ajax dell'ex viola Sofyan Amrabat. Dopo una partita dominata dai padroni di casa, l'ex obiettivo viola Arokodare e Ouazane, puniscono gli ospiti portando a casa la vittoria. Da segnalare una grande prestazione di Carnesecchi che ha tenuto in equilibrio la gara fino alla fine.
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