Abbiamo seguito l'impegno del Milan in Europa League

Redazione VN
FC Internazionale Milano Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3

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Serata nera per il Milan che affonda contro il Bournemouth per 3-0. A complicare la gara l'espulsione del portiere Maignan per aver messo le mani sul volto di Adams. Adesso il percorso europeo dei rossoneri si complica.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3

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