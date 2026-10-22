Abbiamo seguito l'impegno del Milan in Europa League
VIDEO GAZZETTA - Inter-Shakhtar, le reazioni social in vista della Fiorentina
Serata nera per il Milan che affonda contro il Bournemouth per 3-0. A complicare la gara l'espulsione del portiere Maignan per aver messo le mani sul volto di Adams. Adesso il percorso europeo dei rossoneri si complica.
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