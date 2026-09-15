La lista dei convocati del Pisa per la sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia
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Paolo Bianco ha diramato la lista dei convocati in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma questa sera all'Artemio Franchi. La lista completa:
# 1 – Simone SCUFFET# 3 – Samuele ANGORI# 4 – Antonio CARACCIOLO# 5 – Simone CANESTRELLI# 7 – Mehdi LERIS# 8 – Filippo PITTARELLO# 10 – Matteo TRAMONI# 11 – Ichem FERRAH# 13 – Andrea PRIMASSO# 14 – Felipe LOYOLA# 17 – Emanuele RAO# 19 – Tomas ESTEVES# 21 – Isak VURAL# 22 – Leonardo LORIA# 24 – Jacopo FROSALI# 26 – Francesco COPPOLA# 29 – Omar CORREIA# 32 – Stefano MOREO# 33 – Arturo CALABRESI# 36 – Gabriele PICCININI# 37 – Andrea PETAGNA# 44 – Daniel DENOON# 55 – Giuseppe LEONE# 72 – Simone ZANON# 98 – Alessandro CONFENTE
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