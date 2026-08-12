Tegola Benevento verso la Fiorentina: lesione alla caviglia per Raffaele Romano, il difensore starà fuori almeno due mesi.

Redazione VN
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Tegola in casa Benevento a poche ore dall'impegno del Franchi contro la Fiorentina in Coppa Italia. L'infortunio subito da Raffaele Romano nella gara contro il Ravenna scompagina infatti i piani dei campani. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra con lesione legamentosa, un guaio fisico serio che terrà il difensore lontano dai campi per almeno un paio di mesi.

La certezza assoluta, dunque, è che Romano salterà la sfida di Coppa Italia di questo venerdì contro la Fiorentina. Un’assenza pesante per la retroguardia giallorossa.

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