Il discorso qualificazione alla fase a gironi è rimandato alla gara di ritorno
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L'Atalanta di Maurizio Sarri non va oltre lo 0-0 nel match di andata del preliminare di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Una partita, quella disputata dagli orobici, avara di emozioni, ed in cui i padroni di casa si sono resi pericolosi soltanto nei minuti finali con l'ex Lecce Krstovic. Dunque il discorso relativo alla qualificazione per la fase a gironi è rimandato alla partita di ritorno, quando la compagine nerazzurra volerà in Ungheria per sfidare in campo neutro la formazione israeliana.
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