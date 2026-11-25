Chivu si piazza al dodicesimo posto ma a una sola lunghezza dalla top 8 che porta direttamente agli ottavi: "basterebbero" 7 punti nelle ultime 3 giornate.
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Vittoria importante per l'Inter che batte 2 a 0 lo Stoccarda nella quinta giornata di League Phase della Champions League. I nerazzurri soffrono all'inizio poi prendono in mano la gara e la conducono fino alla fine: decidono le reti di Sucic, su rigore, e del rientrante Lautaro Martinez che torna al goal appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo.
Con questo successo, la squadra di Chivu centra la terza vittoria di fila in Europa e sale a 9 punti. Si piazza così al dodicesimo posto ma a una sola lunghezza dalla top 8 che porta direttamente agli ottavi: per ottenere l'obiettivo "basterebbero" 7 punti nelle ultime 3 giornate.
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