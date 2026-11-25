VIDEO - Guardiola e il no all'Italia: "Mi sono vergognato, ma dovevo"

Nella serata di Champions League la notizia arriva dal Parco dei Principi: dopo quattro vittorie nelle prime quattro giornate della League Phase, il Psg si ferma di fronte alla Roma di Gasperini. 2-2 finale in una partita dai ritmi alti e nella quale, anche stavolta, è arrivata la firma di Donyell Malen. Anche se su rigore. Anche se è entrato dalla panchina. L'olandese mette il punto finale dopo il botta e risposta tra Hermoso e Zabarnyi nel primo tempo e il calcio di rigore di Dembélé - anche lui entrato a gara in corso - nella ripresa.

Il pareggio non basta alla Roma per rimanere attaccata al treno playoff, considerando anche gli altri risultati del quinto turno di questa fase i giallorossi scivolano fuori dalla zona per gli spareggi, a -1 da Lask, Porto, Lipsia e Villarreal. Il Psg scivola sotto al Real Madrid capolista e unica squadra con cinque vittorie in cinque partite, la squadra di Luis Enrique è a -2 dalle Merengues e con un punto di vantaggio su Como, Barcellona, Liverpool e Betis Siviglia.

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