Michael Carrick, attuale allenatore del Manchester UTD, ha indicato come ricordo più bello la vittoria dei Red Devils per 7-1 contro la Roma nella Champions League 2006-2007. Ai tempi, Carrick era il centrocampista del Manchester e fu proprio lui ad aprire le danze. Oggi, con la sfida contro i giallorossi che si prospetta nuovamente, ha voluto punzecchiare la squadra italiana. Queste le sue parole in conferenza:

È stata una serata indimenticabile, una delle più belle, una di quelle che definirei magiche. Probabilmente una delle notti più belle che abbia vissuto, sia per la qualità della partita che per l’atmosfera straordinaria sugli spalti. Aver realizzato due gol, un evento piuttosto raro per me, ha reso tutto ancora più memorabile. Ma ciò che porterò maggiormente con me sarà soprattutto l’emozione provata in quella circostanza. È stato davvero qualcosa di speciale. So che, alla luce dei risultati e del momento che stiamo attraversando, potreste pensare che sia fuori di testa, ma sono sinceramente impaziente di giocare contro la Roma. Quello che accadrà successivamente si vedrà, in un senso o nell’altro. Adesso, però, la priorità è vivere una grande serata nella partita di domani. E non penso affatto che quella contro la Roma sarà la mia ultima volta in panchina qui.