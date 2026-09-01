Tra le operazioni minori che si stanno definendo in questa giornata di calciomercato, segnaliamo le novità che riguardano Jacopo Tarantino. L'attaccante classe 2005, di proprietà della Fiorentina, ha militato nell'ultima stagione in Serie C tra Pontedera e Audace Cerignola. Adesso per lui si prospetta un futuro in un campionato esotico.

Secondo tuttomercatoweb, infatti, Tarantino ha accettato il trasferimento al Forte Virtus Football Club, società che milita nella massima divisione del campionato degli Emirati Arabi Uniti.