Dolfi va tra i grandi: prestito alla Virtus Verona e subito esordio

Brando Dolfi si trasferisce in prestito alla Virtus Verona in Serie C. Il giovane portiere viola ha già debuttato in amichevole

Redazione VN 23 luglio 2026 (modifica il 23 luglio 2026 | 14:30)

Prima esperienza tra i "grandi" per Brando Dolfi. Il portiere classe 2007 di proprietà della Fiorentina ha salutato il settore giovanile viola per trasferirsi a titolo temporaneo alla Virtus Verona, in Serie C, dove cercherà di ritagliarsi spazio e fare esperienza nel professionismo.

Subito in campo: l'esordio nell'amichevole col Verona — L'avventura dell'estremo difensore in Veneto è iniziata senza perdere tempo. Dolfi ha infatti già fatto il suo debutto difendendo i pali rossoblù nel test amichevole disputato a Folgaria contro l'Hellas Verona, terminato 2-1 per gli scaligeri. Un esordio dal sapore agrodolce e condizionato anche da un pizzico di sfortuna: la seconda rete dell'Hellas è nata infatti da un colpo di testa di Bernede finito sull'incrocio dei pali, con il pallone rimbalzato poi sulla testa dello stesso Dolfi prima di insaccarsi in rete.

Dal trionfo alla Viareggio Cup alle nuove gerarchie — Dolfi si lascia alle spalle una stagione di crescita condivisa tra Under 18 e Primavera, chiusa con 11 presenze complessive e condita dalle presenze in Youth League e soprattutto dal trionfo nella Viareggio Cup.

Con la sua partenza per la Serie C, si ridefiniscono le gerarchie tra i pali della Primavera viola: il ruolo di portiere titolare sarà affidato a Gianmaria Fei, affiancato da Magalotti e dall'alternanza con i giovanissimi classe 2009 Pinzani e Mazzi.