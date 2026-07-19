Ufficiale – Mirko Elia è un nuovo giocatore del Bari. La formula del trasferimento

Il difensore Mirko Elia si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Bari

Il difensore di proprietà della Fiorentina, Mirko Elia , è ufficialmente un giocatore del Bari . Il classe 2005 si trasferisce con un prestito con diritto di riscatto . Il comunicato:

SSC Bari comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Elia (13.10.05, Lecce); il difensore si è unito al gruppo biancorosso a Roccaraso per mettersi da subito a disposizione di mister Rastelli.

Dopo i primi anni nelle giovanili salentine, viene acquistato dalla società viola dove milita fino alla formazione Primavera e con cui conquista una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa di categoria, perdendo una finale scudetto contro l'Inter. Nella passata stagione il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Forlì; con la formazione romagnola 32 presenze tra campionato e coppa. Benvenuto Mirko!